Медики вивели Навального з коми

19:15 07 вересень Київ, Україна

За оцінкою лікарів німецької клініки Шаріте, стан опозиціонера Навального покращився, тому було прийнято рішення вивести його зі стану штучної коми.

"Пацієнта вивели з медичної коми та від’єднали від ШВЛ. Він реагує на словесні подразники. Ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні.

У лікарні запевнили, що лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального.



Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Відтоді він перебуває в комі. Омські лікарі провели ряд аналізів і прийшли до висновку, що це не отруєння. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після цього його ввели у штучну кому.



Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов'язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.



2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".