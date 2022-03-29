Медики РФ і особисто Путін «врятували» Олексія Навального від "панкреатиту"

12:04 08 листопада Київ, Україна

У той час, як справа про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального вже знаходиться на розгляді в Європейському суді з прав людини, російські лікарі на чолі з Путіним продовжують зображувати «невинних добрих самаритян». Вони, мовляв, намагалися врятувати хворого. І ознак отруєння Навального медики не побачили, а діагностували у нього "панкреатит". Про це заявили в управлінні на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу.

Медики з урахуванням хіміко-токсикологічних досліджень встановили порушення вуглеводного обміну і "панкреатит з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції".

"Діагноз "отруєння" за результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень не підтверджений", - заявили журналістам.

Відзначимо, що панкреатит - це запалення підшлункової залози, що виділяє ферменти для перетравлення їжі.

Нагадаємо, що раніше Навальний звернувся в ЄСПЛ через відмову РФ розслідувати його отруєння. Страсбурзький суд надав позову Навального пріоритетний статус. Політик поскаржився на порушення російською владою статті Європейської конвенції про захист права на життя.

При цьому Путін стверджує, що особисто просив відпустити Навального в Берлін. Володимир Путін заявив, що посприяв госпіталізації Олексія Навального на лікування до Німеччини після звернення його дружини.

"Відразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість виїзду його за кордон на лікування, маючи на увазі, що могли б і не випускати, бо у нього були обмеження, пов'язані з судовим слідством і кримінальною справою. У нього були обмеження на виїзд. Я відразу попросив Генеральну прокуратуру дозволити це зробити. Він поїхав", - сказав Путін.

І це тоді, коли Навальний чітко висловив упевненість, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.