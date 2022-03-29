Медики РФ і особисто Путін «врятували» Олексія Навального від "панкреатиту"

У той час, як справа про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального вже знаходиться на розгляді в Європейському суді з прав людини, російські лікарі на чолі з Путіним продовжують зображувати «невинних добрих самаритян». Вони, мовляв, намагалися врятувати хворого. І ознак отруєння Навального медики не побачили, а діагностували у нього "панкреатит". Про це заявили в управлінні на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу.
Медики з урахуванням хіміко-токсикологічних досліджень встановили порушення вуглеводного обміну і "панкреатит з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції".
Відзначимо, що панкреатит - це запалення підшлункової залози, що виділяє ферменти для перетравлення їжі.
Нагадаємо, що раніше Навальний звернувся в ЄСПЛ через відмову РФ розслідувати його отруєння. Страсбурзький суд надав позову Навального пріоритетний статус. Політик поскаржився на порушення російською владою статті Європейської конвенції про захист права на життя.
При цьому Путін стверджує, що особисто просив відпустити Навального в Берлін. Володимир Путін заявив, що посприяв госпіталізації Олексія Навального на лікування до Німеччини після звернення його дружини.
І це тоді, коли Навальний чітко висловив упевненість, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.
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