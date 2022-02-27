Масові протести в Колумбії тривають, відомо про 43 загиблих

08:13 30 травень Київ, Україна

Заворушення у великих містах Колумбії тривають більше місяця, колумбійці виходять на площі з плакатами і гаслами проти нової податкової реформи. Далеко не всі протести закінчуються мирно, на сьогодні відомо про 43 жертв серед мирного населення.

Про це повідомила радіостанція Efe Eme.



За наявними даними, протягом місяця заворушення проходили в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах.



У той самий час пресслужба Міноборони країни повідомила про понад 2200 постраждалих в ході протестів. "З 28 квітня по 28 травня поранення отримали 1081 цивільна особа і 1163 поліціянти", - зазначено в повідомленні.



Також військові інформували про затримання 1069 осіб і конфіскацію у протестувальників майже 32 тисяч одиниць холодної зброї, понад 1200 одиниць вогнепальної зброї і пів тисячі одиниць пневматичної зброї.