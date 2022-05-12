Масові протести в Ефіопії

08:22 11 грудня Київ, Україна

Понад три тижні в Ефіопії триває боротьба силовиків з повстанцями, які вимагають надати рівноправність народності оромо, яка мешкає на території Ефіопії і складає 35% від її населення.

Про це в п'ятницю, 11 грудня, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.



Зазначено, що спецоперація тривала протягом місяця. Були заарештовані 330 повстанців. Передбачається, що вони пов'язані з угрупованням Армія визволення Оромо (OLA), яка раніше входила до складу колишнього повстанського угрупування Фронт звільнення Оромо (OLF).



За оцінками, близько 2800 бійців OLA діють в західній і південній частинах штату Оромія.



Фронт визволення Оромо - це опозиційна політична партія, яка веде боротьбу за права народності оромо, яка становить близько 35% всього населення Ефіопії, який налічує понад 110 млн осіб.



У 2011 році парламент Ефіопії вніс OLF в список терористичних організацій. У липні 2018 року угруповання було виключене з цього списку, щоб сприяти переговорам і сприяти примиренню.