Масові протести проти обмежень свободи преси у Франції

10:31 13 грудня Київ, Україна

Франція - колиска революцій. Очевидно, французам до душі стан перманентного протесту і постійної боротьби. А можливо, в чомусь є і провина уряду. Проте ми постійно бачимо масові акції протестів в цій країні.

Ось і вчора, 12 грудня, по всій Франції пройшли акції протесту проти проєкту закону «Про глобальну безпеку», згідно з яким заборонено поширювати в Мережі особисті дані силовиків. Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на МВС.

Відзначається, що в мітингах взяли участь понад 26 тисяч осіб, 164 з них, зокрема, 142 парижан, затримали.

"Кількість учасників акцій протесту в країні склала 26 417 осіб, з них близько п'яти тисяч - в Парижі", - інформували в міністерстві.

За даними відомства, багато демонстрантів затримані за те, що поліція виявила у них викрутки, гайкові ключі та інші небезпечні предмети. Інші були поміщені під варту за те, що кидали в силовиків пляшки, димові шашки.

При цьому у французькій столиці силовики застосовували проти учасників протесту водомети, а в Ліоні - сльозогінний газ.

Також в Парижі відбулися зіткнення протестувальників з силовиками. Про кількість постраждалих в міністерстві не повідомили.

Нагадаємо, минулого тижня на акціях протесту проти поліційного насильства і планів президента Еммануеля Макрона щодо розширення повноважень силовиків затримали 95 осіб. Протести переросли в зіткнення в Парижі, Ліоні, Діжоні та Нанті.