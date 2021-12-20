Масові гуляння в Нью-Йорку закінчилися запровадженням надзвичайного стану

12:57 27 листопад Київ, Україна

Черговим підтвердженням сумних наслідків легковажного ставлення до карантинних заходів захисту стали наслідки масових гулянь у Нью-Йорку. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул оголосила про запровадження у штаті надзвичайного стану з 3 грудня цього року до 15 січня 2022 року. Підставою тому послужило різкий підйом хвилі захворюваності на коронавірус.

У розпорядженні губернатора йдеться, що надзвичайний стан у всьому штаті став наслідком зростання COVID-захворюваності "зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року".

В умовах НС Департамент охорони здоров'я матиме право відмовляти у наданні незначних та нетермінових процедур у лікарнях, щоб зберегти необхідну кількість ліжко-місць в очікуванні стрибка захворюваності на коронавірус у майбутній зимовий період. У штату з'явиться можливість зосередитись на закупівлі критично важливих матеріалів для боротьби з пандемією.

Нагадаємо, що в минулому вчора параді до Дня подяки брали участь близько восьми тисяч мешканців та гостей Нью-Йорка.