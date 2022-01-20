Масові акції протесту в Чорногорії

09:40 07 вересень Київ, Україна

Після завершення парламентських виборів у Чорногорії, які відбулися 30 серпня за рекордною явкою у 75,9%, країну охопила хвиля протестів.

Десятки тисяч людей в Чорногорії протестують проти просербської політики.



У різних містах Чорногорії напередодні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту через тиждень після виборів, на яких, за попередніми даними, три опозиційних і просербськи налаштованих альянси отримують більшість.



«З нас вистачило "свобод" четників», - заявив один з учасників масової акції.



Четниками називали себе сербські партизани під час деяких історичних подій, зокрема Другої світової війни, а також сербські націоналістичні формування, які брали участь у збройних конфліктах в Югославії в середині 90-х років минулого століття.



За даними ЦВК, Демократична партія соціалістів Чорногорії, яку очолює президент країни Міло Джуканович, набрала 35,06% голосів, опозиційний блок За майбутнє Чорногорії - 32,55%, блок Мир - наша нація - 12,53%.



За підсумками виборів опозиція вже заявила, що хоче сформувати уряд експертів - перехідний кабінет для ведення справ до прояснення політичної ситуації. Опозиціонери наполягають на звільненні президента Джукановича. Вони звинувачують главу держави в корупції, зв'язках з мафією та атаках на критиків влади.