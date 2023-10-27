Масова ДТП у США: 158 автомобілів зіткнулися на мосту

08:45 24 жовтня Київ, Україна





Аварія сталася 23 жовтня неподалік міста Новий Орлеан на шосе 55. Один із автомобілів під час зіткнення вилетів з моста в річку, але водію вдалося врятуватися.



Ця аварія була викликана сильним



Слід зазначити, що один з автомобілів, що потрапив в аварію, був автоцистерною, що перевозила небезпечну рідину.



Кількість жертв може збільшитися, оскільки спецслужби досі працюють над розбором завалів, і люди можуть виявитися заблокованими у своїх автомобілях. США сталася масова ДТП, на мосту зіткнулися 158 автомобілів. За даними CNN, внаслідок пригоди загинули щонайменше семеро людей, а 25 осіб було госпіталізовано.Аварія сталася 23 жовтня неподалік міста Новий Орлеан на шосе 55. Один із автомобілів під час зіткнення вилетів з моста в річку, але водію вдалося врятуватися.Ця аварія була викликана сильним туманом , який утворився через болота, що горять в околицях. Метеорологи попереджали про "супертуман" у районі, що знаходиться на захід від Нового Орлеану. Цей густий туман, який утворюється в умовах вологості та задимленості, знизив видимість до менш ніж трьох метрів.Слід зазначити, що один з автомобілів, що потрапив в аварію, був автоцистерною, що перевозила небезпечну рідину.Кількість жертв може збільшитися, оскільки спецслужби досі працюють над розбором завалів, і люди можуть виявитися заблокованими у своїх автомобілях.

CNN також нагадує, що Луїзіана зіткнулася з безпрецедентними лісовими пожежами, екстремальною спекою та тривалою посухою, яка охопила 62% території штату. Відсутність дощів у поєднанні зі спекотним літом призвела до висушування боліт та зменшення рівня ґрунтових вод. Пожежі вирують як на поверхні, так і під землею, що ускладнює ситуацію в регіоні.