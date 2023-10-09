Масовані атаки Ізраїлю на Сектор Гази: знищено кілька командних пунктів ХАМАС

08:23 09 жовтня Київ, Україна

Ізраїльська авіація продовжує проводити масштабні атаки у Секторі Гази з метою "ліквідації можливостей терористичної організації ХАМАС".



Про це повідомляє видання The Times of Israel.



Серед об'єктів, що зазнали атаки в ніч на 9 жовтня:

Декілька командних пунктів.

Будівля, де перебували бойовики ХАМАС.

Командний центр, який використовує високопосадовець військово-морських сил ХАМАС.

"Майно, яке використовувало ХАМАС" в одній з мечетей в Джабалії.

Активи, задіяні терористичною групою для розвідувальних цілей.

За словами місцевих жителів у Секторі Гази, ізраїльська армія більше не використовує попереджувального протоколу "Акеш ба гаг" (Стук по даху), а одразу переходить до знищення будинків один за одним.