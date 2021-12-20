Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі - горить "Невська мануфактура"

18:47 12 квітень Київ, Україна

У Санкт-Петербурзі горить будівля «Невської мануфактури», пожежі присвоєно найбільш високий рівень складності (п'ятий) через велику площу загоряння.

Про це повідомляють росЗМІ.

"О 12:35 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Невський район, Жовтнева набережна, б. 50, у виробничому приміщенні «Невської мануфактури»", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі постраждали двоє пожежників, один загинув. Також, за деякими даними, загинув один з робітників, який не встиг вчасно вибратися з палаючої будівлі.

Для гасіння пожежі мають намір застосувати вертоліт Ка-32.



Групування сил і засобів на гасінні пожежі в будівлі "Невської мануфактури" збільшене до 300 осіб і майже 70 одиниць техніки. Площа пожежі в будівлі Невської мануфактури в Петербурзі зросла до 10 тис. кв. метрів.

Комплекс будівель Невської мануфактури зведений у другій половині XIX століття і він є об'єктом культурної спадщини регіонального значення. Зараз в будівлі розташований бізнес-центр.