Масштабна пожежа біля Брюсселя, є жертви

17:57 19 квітень Київ, Україна

Під Брюсселем, в комуні Андерлехт виникла масштабна пожежа, одна людина загинула, 30 госпіталізовані, ще четверо в критичному стані.

Про це повідомляє VRT.

Відзначається, що пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку о 3 годині ночі. Госпіталізовано 30 осіб, серед яких чотири пожежники. четверо людей перебувають у важкому стані.



Гасіння пожежі ускладнювало розташування будинку в кварталі з щільною забудовою, а також характер конструкції, що загрожувало повним обвалом будівлі, тому пожежники працювали ззовні. Причина пожежі поки невідома.

За даними місцевих рятувальників, четверо людей перебувають у важкому стані. Серед госпіталізованих також четверо пожежників.





Через пожежу евакуювали кілька десятків жителів сусідніх будинків, їх розмістили в комісаріаті поліції.