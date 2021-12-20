Масштабна пожежа на ринку ОАЕ

Найбільший і найпопулярніший ринок Об'єднаних Арабських Еміратів, який є місцевою визначною пам'яткою міста Аджман, охоплений вогнем. Пожежа поширилася по всій території.
Через величезні клубів диму рятувальники евакуювали розташовану поруч лікарню.
На місці працюють екстрені служби. Про постраждалих і загиблих на даний момент інформації немає.
Також наголошується, що ринок був довго закритий через коронавируса.
Також наголошується, що ринок був довго закритий через коронавируса.
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