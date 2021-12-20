Масштабна пожежа на ринку ОАЕ

20:12 05 серпень Київ, Україна

Найбільший і найпопулярніший ринок Об'єднаних Арабських Еміратів, який є місцевою визначною пам'яткою міста Аджман, охоплений вогнем. Пожежа поширилася по всій території.

Через величезні клубів диму рятувальники евакуювали розташовану поруч лікарню.

На місці працюють екстрені служби. Про постраждалих і загиблих на даний момент інформації немає.



Також наголошується, що ринок був довго закритий через коронавируса.