Масштабний зсув у Швейцарії: зруйновано шість будинків

Масштабний зсув у поселенні Шванден на сході Швейцарії призвів до руйнування шести будинків. На щастя, завдяки своєчасній евакуації вдалося уникнути постраждалих.
Про це повідомляє AFP.
Зсув стався увечері у вівторок у поселенні Шванден, яке розташоване в кантоні Гларус. Будинки завалило лавиною із бруду та камінням зі схилу гори. Перший зсув стався після 17 години, а за кілька годин - ще один.
Протягом тривалого часу перед цим йшли сильні дощі, і місцева влада заздалегідь прогнозувала стихійне лихо, що спричинило евакуацію жителів небезпечної зони. Однак багато людей із поселення все одно стали свідками події.
Про це повідомляє AFP.
Зсув стався увечері у вівторок у поселенні Шванден, яке розташоване в кантоні Гларус. Будинки завалило лавиною із бруду та камінням зі схилу гори. Перший зсув стався після 17 години, а за кілька годин - ще один.
Протягом тривалого часу перед цим йшли сильні дощі, і місцева влада заздалегідь прогнозувала стихійне лихо, що спричинило евакуацію жителів небезпечної зони. Однак багато людей із поселення все одно стали свідками події.
🇨🇭 [ SUISSE ]— Alexandre (@alex_le_bars) August 29, 2023
Glissement de terrain à Schwanden 🌧
(29/08/23 📹 via Werner Gamper) pic.twitter.com/RZQDQi4c6r
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