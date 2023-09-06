Масштабний зсув у Швейцарії: зруйновано шість будинків

10:21 30 серпня Київ, Україна

Масштабний зсув у поселенні Шванден на сході Швейцарії призвів до руйнування шести будинків. На щастя, завдяки своєчасній евакуації вдалося уникнути постраждалих.



Про це повідомляє AFP.



Зсув стався увечері у вівторок у поселенні Шванден, яке розташоване в кантоні Гларус. Будинки завалило лавиною із бруду та камінням зі схилу гори. Перший зсув стався після 17 години, а за кілька годин - ще один.



Протягом тривалого часу перед цим йшли сильні дощі, і місцева влада заздалегідь прогнозувала стихійне лихо, що спричинило евакуацію жителів небезпечної зони. Однак багато людей із поселення все одно стали свідками події.