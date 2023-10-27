Масштабні пожежі на сході Австралії: вигоріло понад 8 тисяч гектарів території

13:02 25 жовтня Київ, Україна

На сході австралійського штату Квінсленд спалахнули 53 лісові пожежі, вже вигоріло понад 8 тисяч гектарів території, і одна людина загинула, за даними dpa.



Поліція повідомила про смерть чоловіка в регіоні Вестерн-Даунс внаслідок пожежі, і понад 200 людей було евакуйовано.



Щонайменше п'ять будинків було зруйновано на цей момент.



Через високі температури і сильні вітри очікується, що ситуація залишиться напруженою найближчими днями. Метеорологи прогнозують, що зниження температури настане до вихідних.