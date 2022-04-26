Масштабні повені і зсуви обрушилися на північ Італії

19:42 28 липня Київ, Україна

Рясні опади на півночі Італії спричинили зсуви і повені, стихія затопила будинки і пошкодила десятки автомобілів.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Італії повідомило, що рятувальникам довелося зробити 60 виїздів в Черноббіо, Брієнно, Лальо і Ардженьо.

Найбільше постраждав муніципалітет Брієнно. Там в результаті зсуву стався витік газу, 50 осіб через підтоплення опинилися заблокованими в своїх будинках і потребували допомоги рятувальників.

Після того, як вода відступила, дороги залишаються майже непроїжджими через намитий мул і поламані дерева, принесені потоком.

Про травмованих і постраждалих повідомлень не надходило, але матеріальні збитки від стихії називають величезним.

Наслідки негоди допомагають долати сотні рятувальників, співробітники служби цивільного захисту та волонтери.