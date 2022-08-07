Масштабная утечка данных в Европарламенте

10:43 17 травня Київ, Україна

Хакери зламали базу особистих даних членів Європарламенту



В результаті хакерської атаки дані тисяч співробітників різних політичних партій і організацій потрапили у відкритий доступ. Як сказав віце-президент Європарламенту з питань політики в області IT Марсель Колайя, це була абсолютно конфіденційна інформація і паролі.

Дані 1,2 тисячі співробітників і членів Європарламенту потрапили у відкритий доступ. Витік даних торкнулася також 15 тисяч облікових записів інших фахівців у справах Євросоюзу. Про це заявив віце-президент Європарламенту з питань політики в області IT Марсель Колайя в неділю, 17 травня.

За його словами, у відкритий доступ потрапила, в тому числі, конфіденційна інформація і зашифровані паролі.

Колайя не став називати політичні об'єднання, які торкнулася витік, але Politico пише, що мова йде про найбільшу політичної фракції в Європарламенті - Європейської народної партії (EНП).

Представник EНП Педро Лопес де Пабло підтвердив витік даних, в тому числі адрес електронної пошти і паролів, але назвав їх застарілими.

За його словами, ці дані використовувалися передплатниками сайту в 2018 році на старому сайті EНП, а в 2019 році партія запустила новий сайт, сервери і актуальна база даних на якому не постраждали.

"Зараз їм нічого не загрожує, тому що в парламенті система вимагає повністю міняти свій пароль кожні три місяці", - заявив він.

Як утевержает видання, першими витік виявили в індійській компанії Shadowmap, що надає послуги в сфері кібербезпеки. Її засновник Яш Кадак сказав, що виявив файли з конфіденційною інформацією через інтернет-портал, який є частиною домену сайту Європарламенту і використовується його посадовими особами.

За його словами, файли містили інформацію про тисячі людей і їхні зв'язки з політичними партіями та установами, в тому числі з Європолом, агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex та інших.

Раніше ЗМІ повідомили, що хакери зламали електронну пошту канцлера ФРН Ангели Меркель. У розпорядженні у злочинців виявилося 16 Гбайт особистого листування канцлера за кілька років.

Напомнтм, що хакер під ніком Scaramouche 8 травня 2015 року в результаті кібератаки на комп'ютер канцлера Німеччини Ангели Меркель отримав доступ до двох її електронною поштовою адресами. Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомило німецьке видання Spiegel.

За його даними, поштові ящики містили листування канцлера за 2012-2015 роки, зловмисник міг отримати доступ до даних загальним обсягом не менше 16 Гбайт.

Слідство вважає, що за хакерською атакою стоїть російська військова розвідка. При цьому 5 травня Генпрокуратура ФРН оголосила в міжнародний розшук росіянина Дмитра Бадіна, звинувативши його в причетності до кібератаки на мережі бундестагу.

Російська сторона неодноразово відкидала підозри в причетності до хакерських нападів. Жодне з силових відомств ФРН ніколи не надавало доказів на підтримку версії ЗМІ про зв'язки кіберзлочинців з Москвою.

Нагадаємо, раніше кіберзлочинці намір перехопити фінансову допомогу, яку німецький уряд виплачує підприємцям через Коронавірусние кризи.

Витік торкнулася найбільшу політичну фракцію в Європарламенті - Європейську народну партію.



/>