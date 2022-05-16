Масандрівський водоспад стане джерелом централізованого водопостачання Ялти

18:01 14 грудня Київ, Україна

Ситуація з водопостачанням Криму на цей момент катастрофічна. Так званій "місцевій владі" окупованого півострова нічого іншого не залишається, як використовувати водні ресурси місцевих водоспадів в побутових цілях.



Про це повідомила 14 грудня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання російська влада Криму.

"Вночі запрацював нормально Масандрівський водоспад. Ми будемо подавати всім, хто підключений до Массандрівського водоспаду, стільки води, скільки буде. Бо, в іншому випадку, наші дії будуть божевільними і ми почнемо скидати в море", - сказав глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.

Т.в.о. голови російської адміністрації Ялти Яніна Павленко назвала три джерела (водоспади Масандрівський, Уч-Кош, Хаста-Баш), які в цілому поповнилися на 20 тис. кубометрів.



За її інформацією, також два водосховища почали брати воду з озера Могабі і почалася робота по під’єднанню до централізованого водопостачання двох свердловин.



Зараз, за інформацією Павленко, в Загорську водосховищі запаси води становлять 2 млн 7520 кубометрів, в Щасливенському - 2 млн 773 тис. кубів.



З опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.



З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районі через посуху і обміління водоймищ ввели третій, самий жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередили про відхилення від графіка подачі води.



19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану з забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.



Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.



З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання ночами. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.