Маск піде з посади гендиректора Twitter, коли знайде "когось досить божевільного" на це місце

Новий власник Twitter, американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск назвав умову, після виконання якої він залишить керівну посаду в компанії.
Про це він повідомив на своїй сторінці у цій соцмережі.
Про це він повідомив на своїй сторінці у цій соцмережі.
Він додав, що після цього буде просто управляти командами програмного забезпечення та серверів. Кілька днів тому Маск провів опитування в Twitter, в якому більшість висловилися за те, щоб він залишив свою посаду в компанії. Під час голосування він сказав, що поважатиме результати цього опитування.
Напередодні американські ЗМІ повідомили, що новий власник та нинішній гендиректор Twitter Ілон Маск шукає нового СЕО для компанії.
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