Маск піде з посади гендиректора Twitter, коли знайде "когось досить божевільного" на це місце

11:48 21 грудня Київ, Україна





Про це він повідомив на своїй сторінці у цій соцмережі. Новий власник Twitter , американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск назвав умову, після виконання якої він залишить керівну посаду в компанії.Про це він повідомив на своїй сторінці у цій соцмережі.

"Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось досить божевільного, щоби прийняти цю роботу!", - написав Маск.

Він додав, що після цього буде просто управляти командами програмного забезпечення та серверів. Кілька днів тому Маск провів опитування в Twitter, в якому більшість висловилися за те, щоб він залишив свою посаду в компанії. Під час голосування він сказав, що поважатиме результати цього опитування.



Напередодні американські ЗМІ повідомили, що новий власник та нинішній гендиректор Twitter Ілон Маск шукає нового СЕО для компанії.