Маск ретвітнув пост американського телеведучого, де той звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС

Американський мільярдер Ілон Маск ретвітнув посаду колишнього коментатора американського телеканалу Fox News та шанувальника Дональда Трампа Такера Карлсона, в якому той звинувачує Україну у підриві Каховської ГЕС.
Would be great to have shows з усіх партій політичного spectrum на цій platformі! https://t.co/hrzEH31Pk0- Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023
У своєму відео Карлсон називає президента України Володимира Зеленського "спітнішим коміком, який став олігархом", а також "гонителем християн". Карлсон також висміяв сенатора-республіканця Ліндсі Грема, прихильника України.
Карлсон заявив, що катастрофа на Каховській ГЕС нібито завдала "набагато більше збитків Росії", враховуючи окупований Крим, ніж Україні.
Екс-ведучий не вперше поширює російські наративи. Зокрема, він говорив, що НАТО залучило росію до війни і виправдовував путіна.
Крім того, акаунти українських користувачів у Twitter потрапляють у "тіньовий бан". Це помітили наступного дня після підриву Каховської ГЕС. До бан потрапили активісти та волонтери, які активно розповсюджують інформацію про війну, а також українські художники.
Карлсон заявив, що катастрофа на Каховській ГЕС нібито завдала "набагато більше збитків Росії", враховуючи окупований Крим, ніж Україні.
Екс-ведучий не вперше поширює російські наративи. Зокрема, він говорив, що НАТО залучило росію до війни і виправдовував путіна.
Крім того, акаунти українських користувачів у Twitter потрапляють у "тіньовий бан". Це помітили наступного дня після підриву Каховської ГЕС. До бан потрапили активісти та волонтери, які активно розповсюджують інформацію про війну, а також українські художники.
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