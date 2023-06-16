Маск ретвітнув пост американського телеведучого, де той звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС

13:58 08 червня Київ, Україна

Американський мільярдер Ілон Маск ретвітнув посаду колишнього коментатора американського телеканалу Fox News та шанувальника Дональда Трампа Такера Карлсона, в якому той звинувачує Україну у підриві Каховської ГЕС.

"Було б чудово, якби на цій платформі були програми всього політичного спектру", - прокоментував Маск свій ретвіт.

Would be great to have shows з усіх партій політичного spectrum на цій platformі! https://t.co/hrzEH31Pk0 - Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023

У своєму відео Карлсон називає президента України Володимира Зеленського "спітнішим коміком, який став олігархом", а також "гонителем християн". Карлсон також висміяв сенатора-республіканця Ліндсі Грема, прихильника України.



Карлсон заявив, що катастрофа на Каховській ГЕС нібито завдала "набагато більше збитків Росії", враховуючи окупований Крим, ніж Україні.



Екс-ведучий не вперше поширює російські наративи. Зокрема, він говорив, що НАТО залучило росію до війни і виправдовував путіна.



Крім того, акаунти українських користувачів у Twitter потрапляють у "тіньовий бан". Це помітили наступного дня після підриву Каховської ГЕС. До бан потрапили активісти та волонтери, які активно розповсюджують інформацію про війну, а також українські художники.