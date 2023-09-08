Маск розповів, чи вимикав Starlink під час атаки України на флот росії в Криму

10:45 08 вересня Київ, Україна

Про це Маск написав у соцмережі Х (колишній Твіттер). Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що не вимикав супутникову мережу Starlink , щоб завадити Україні атакувати російський флот у Криму. За словами Маска, Starlink там не було активовано, а сам він відхилив запит України на активацію "Старлінк" по всьому шляху до Севастополя.

“Регіони Starlink, про які йдеться, не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала”, - заявив Маск.

В одному із коментарів під постом Маск додав:



Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію "Старлінк" по всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акта війни та ескалації конфлікту”.

Маск також заявив, що "з кожним днем все більше українських та російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати та втратити невеликі шматки землі, межі якої майже не змінюються".