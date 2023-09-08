Маск розповів, чи вимикав Starlink під час атаки України на флот росії в Криму

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що не вимикав супутникову мережу Starlink, щоб завадити Україні атакувати російський флот у Криму. За словами Маска, Starlink там не було активовано, а сам він відхилив запит України на активацію "Старлінк" по всьому шляху до Севастополя.
Про це Маск написав у соцмережі Х (колишній Твіттер).
В одному із коментарів під постом Маск додав:
Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію "Старлінк" по всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акта війни та ескалації конфлікту”.
Маск також заявив, що "з кожним днем все більше українських та російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати та втратити невеликі шматки землі, межі якої майже не змінюються".
Раніше CNN, посилаючись на уривок з біографічної книги Уолтера Айзексона про Маска, повідомила, що минулого року Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на чорноморський флот росії. Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони "втратили зв'язок і, зрештою, їх викинуло на берег", пише Айзексон.
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