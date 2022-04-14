Маск запропонував повністю викупити Twitter

Ілон Маск, який, як стало відомо на початку квітня, купив 9,2% акцій Twitter, запропонував повністю викупити соцмережу, пише Bloomberg з посиланням на заявку, яку бізнесмен подав до Комісії з цінних паперів та бірж США.
У документі йдеться, що ця «краща та остаточна» пропозиція — вона передбачає, що акції соцмережі будуть продані за $54,2 за штуку. Як зазначає Financial Times, пропозиція передбачає 38% премію до ціни станом на 1 квітня.
Компанія таким чином оцінена приблизно в $43 млрд. Акції Twitter після новини про пропозицію Маска на премаркеті підскочили на 12%.
Про те, що Маск купив 9,2% акцій Twitter, стало відомо 4 квітня. Він став найбільшим акціонером соцмережі.
У документі йдеться, що ця «краща та остаточна» пропозиція — вона передбачає, що акції соцмережі будуть продані за $54,2 за штуку. Як зазначає Financial Times, пропозиція передбачає 38% премію до ціни станом на 1 квітня.
Компанія таким чином оцінена приблизно в $43 млрд. Акції Twitter після новини про пропозицію Маска на премаркеті підскочили на 12%.
Про те, що Маск купив 9,2% акцій Twitter, стало відомо 4 квітня. Він став найбільшим акціонером соцмережі.
Маск став цього року найбагатшою людиною у світі. За рейтингом Forbes Real Time його статки оцінюються в $273,6 млрд, а Bloomberg Billionaire Index — $259 млрд.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі