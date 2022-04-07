Марш націоналістів в Польщі: фаєри, петарди і конфлікт з поліцією

17:40 11 листопада Київ, Україна

Святкування Дня Незалежності Польщі за традицією не обійшлося без участі націоналістичних і ультраправих організацій, які щороку проводять Марш Незалежності.



І сьогодні, незважаючи на заборону міської влади і заклик не проводити масові заходи в зв'язку з пандемією коронавірусу, тисячі людей вирішили йти маршем по центру Варшави.

Учасники йшли вулицями з фаєрами, прапорами Польщі. Серед гасел було "Наша цивілізація - наші правила".



Акція переросла в сутички з поліцією, яка з самого початку маршу закликала групу покинути проїжджу частину, оскільки мітинг був несанкціонований.

Деякі учасники мітингу почали нападати на поліцію, кидаючи в правоохоронців каміння, фаєри і петарди. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. В результаті зіткнень є постраждалі.

В одному з епізодів учасники акції кинули також фаєр в квартиру, на балконі якої висів прапор ЛГБТК, а також банер на підтримку руху за дозвіл абортів.



У варшавській поліції відзначили, що істотна частина мітингувальників поводяться по-хуліганськи. Через ситуацію в центрі Варшави було призупинено рух транспорту на частині вулиць.

В останні роки під час Маршу Незалежності у Варшаві регулярно трапляються бійки, зіткнення з поліцією або учасниками контрдемонстрацій. У 2013 році маршрут маршу пролягав біля російського посольства. Тоді агресивно налаштовані учасники акції закидали територію диппредставництва петардами, пляшками і камінням, підпалили поліційну будку біля паркану і намагалися зламати ворота.