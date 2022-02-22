Марокко створює нову військову зону вздовж кордону з Алжиром

Марокко створило нову військову зону, що межує з Алжиром.
Про це повідомило марокканське військове видання на тлі зростання напруги між двома північноафриканськими країнами.
Створення нової зони перевизначає військові кордони Марокко, запроваджуючи нову східну військову зону поруч із раніше позначеними північною та південною військовими зонами.
Алжир межує з Марокко на сході та півдні.
Журнал марокканських збройних сил повідомив у своєму останньому випуску у понеділок, що створення нової зони почалося ще 5 січня, коли її командування було передано генерал-майору Мохаммеду Мікдаду.
Зона була створена, щоб забезпечити «велику гнучкість і свободу для необхідних дій у виконанні різних місій», йдеться у журналі.
Після кількох місяців наростання напруженості Алжир у серпні розірвав дипломатичні відносини з Марокко, пославшись на «ворожі дії» – звинувачення, яке Рабат відкидає.
Рабат та Алжир перебувають у сварці через Західну Сахару, а також через угоду про нормалізацію відносин між Марокко та Ізраїлем наприкінці 2020 року.
Алжир підтримує рух Фронту ПОЛІСАРІО у Західній Сахарі, який вів війну за незалежність із Рабатом з 1975 року до укладання угоди про припинення вогню у 1991 році.
Марокко розглядає колишню іспанську колонію з доступом до прибуткових фосфатних ресурсів та багатого атлантичного рибальства як частину своєї суверенної території.
Наприкінці 2020 року ПОЛІСАРІО оголосило перемир'я 1991 року недійсним після того, як марокканські військові знову насильно відкрили шосе на території, що веде до сусідньої Мавританії.
З того часу рух веде те, що він називає «війною законної оборони», регулярно публікуючи новини про свою діяльність.
Раніше у лютому Фронт ПОЛІСАРІО заявив, що з початку місяця вбив 12 марокканських солдатів у рамках своєї боротьби за незалежність.
Марокко рідко відповідає на претензії Фронту ПОЛІСАРІО.
Про це повідомило марокканське військове видання на тлі зростання напруги між двома північноафриканськими країнами.
Створення нової зони перевизначає військові кордони Марокко, запроваджуючи нову східну військову зону поруч із раніше позначеними північною та південною військовими зонами.
Алжир межує з Марокко на сході та півдні.
Журнал марокканських збройних сил повідомив у своєму останньому випуску у понеділок, що створення нової зони почалося ще 5 січня, коли її командування було передано генерал-майору Мохаммеду Мікдаду.
Зона була створена, щоб забезпечити «велику гнучкість і свободу для необхідних дій у виконанні різних місій», йдеться у журналі.
Після кількох місяців наростання напруженості Алжир у серпні розірвав дипломатичні відносини з Марокко, пославшись на «ворожі дії» – звинувачення, яке Рабат відкидає.
Рабат та Алжир перебувають у сварці через Західну Сахару, а також через угоду про нормалізацію відносин між Марокко та Ізраїлем наприкінці 2020 року.
Алжир підтримує рух Фронту ПОЛІСАРІО у Західній Сахарі, який вів війну за незалежність із Рабатом з 1975 року до укладання угоди про припинення вогню у 1991 році.
Марокко розглядає колишню іспанську колонію з доступом до прибуткових фосфатних ресурсів та багатого атлантичного рибальства як частину своєї суверенної території.
Наприкінці 2020 року ПОЛІСАРІО оголосило перемир'я 1991 року недійсним після того, як марокканські військові знову насильно відкрили шосе на території, що веде до сусідньої Мавританії.
З того часу рух веде те, що він називає «війною законної оборони», регулярно публікуючи новини про свою діяльність.
Раніше у лютому Фронт ПОЛІСАРІО заявив, що з початку місяця вбив 12 марокканських солдатів у рамках своєї боротьби за незалежність.
Марокко рідко відповідає на претензії Фронту ПОЛІСАРІО.
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