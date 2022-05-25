Marks&Spencer відмовляється від ринку росії

12:03 25 травня Киев, Украина

Після вторгнення росії в Україну, англійський виробник одягу Marks&Spencer повністю вийде з російського ринку.

 
Про це пише ВВС.

Компанія припинила постачання в росію ще в березні, але її магазини, що працюють за франшизою, залишалися відкритими.

Після переговорів Marks&Spencer вирішила відмовитися від російської франшизи, додає ВВС.

Рітейлер має 1200 співробітників та 48 магазинів у росії, якими керує турецька компанія FiBA.

M&S, розкритикована за те, що вона не вийшла з росії на початку війни, заявила, що після виходу втратить 31 мільйон фунтів стерлінгів.