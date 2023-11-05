Марк Цукерберг отримав серйозну травму під час підготовки до поєдинку з Ілоном Маском

Конкуренти у бізнесі Марк Цукреберг та Ілон Маск вирішили помірятися силами у спорті. Обидва виявили готовність зустрітися на рингу. Але, як на зло, втрутилася безглузда випадковість.
Засновник соцмережі Facebook та компанії Meta Марк Цукреберг отримав серйозну травму під час підготовки до поєдинку у змішаних єдиноборствах. Про це він повідомив у Instagram.
Цукреберг зазначив, що порвав хрестоподібну зв'язку коліна під час спарингу та опублікував фото з лікарні після операції.
Нагадаємо, влітку власник Twitter Ілон Маск запросив Цукерберга на ринг після того, як у мережі з'явилася інформація про наміри Meta запустити програму – конкурент Twitter. Цукерберг прийняв виклик.
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