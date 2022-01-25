Марія Колесникова знайшлася, вона заарештована та знаходиться в СІЗО

12:57 09 вересень Київ, Україна

Лідер опозиції та член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова заарештована та знаходиться в СІЗО № 1 на вулиці Володарського в Мінську.



Про це повідомив її батько Олександр Колесников.



«Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені та повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу», - сказав він.



7 вересня в Мінську невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову. Невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.



Наступного дня член президії Координаційної ради Марія Колесникова разом з Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.



Незабаром з'явилася інформація, що Родненков і Кравцов перетнули білоруський кордон, а Марію Колесникову затримали.