Маразм міцнів: лукашенко звинуватив Захід у спробі організувати біломайдан «за українським сценарієм»

14:54 31 березня Київ, Україна

Західні країни намагалися організувати у білорусі «майдан за українським сценарієм», але у них «нічого не вийшло». Про це розповів 31 березня олександр лукашенко на зустрічі із губернатором Пензенської області росії Олегом Мельниченком.

"Було бажання відрізати тут і провести червону межу для росії. Україна вже там була, білорусь треба було поряд поставити. І вже операцію (російську "спецоперацію на Донбасі". - прим. ред) неможливо було б провести, коли дві республіки були б підім'яті під них. У них тут не вийшло. Вони зараз ходять і зубами клацають – не вийшло, треба якось усе це перевернути. Тому санкції вводять проти росії та, чесно кажучи, проти білорусі, щоб росія не оминула свої санкції", — цитує лукашенка його пресслужба.

Російський губернатор на зустрічі зізнався, що у серпні 2020 року координував спостерігачів від Міжпарламентської асамблеї СНД на президентських виборах.



— Я гадаю, ви трохи порушень виявили? - Запитав олександр лукашенко.



- Я хочу сказати, що "порушень не було взагалі". Ми їздили по всій території республіки. Я пересувався виборчими дільницями в мінську цілий день. Жодних порушень ми не зафіксували, — відповів Олег Мельниченко.



За словами Лукашенка, після 2020 року білорусь мала дуже серйозний період: у країні готувалися до референдуму щодо зміни Конституції.