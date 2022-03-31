Маразм міцнів: лукашенко звинуватив Захід у спробі організувати біломайдан «за українським сценарієм»

Західні країни намагалися організувати у білорусі «майдан за українським сценарієм», але у них «нічого не вийшло». Про це розповів 31 березня олександр лукашенко на зустрічі із губернатором Пензенської області росії Олегом Мельниченком.
Російський губернатор на зустрічі зізнався, що у серпні 2020 року координував спостерігачів від Міжпарламентської асамблеї СНД на президентських виборах.
— Я гадаю, ви трохи порушень виявили? - Запитав олександр лукашенко.
- Я хочу сказати, що "порушень не було взагалі". Ми їздили по всій території республіки. Я пересувався виборчими дільницями в мінську цілий день. Жодних порушень ми не зафіксували, — відповів Олег Мельниченко.
За словами Лукашенка, після 2020 року білорусь мала дуже серйозний період: у країні готувалися до референдуму щодо зміни Конституції.
— Я гадаю, ви трохи порушень виявили? - Запитав олександр лукашенко.
- Я хочу сказати, що "порушень не було взагалі". Ми їздили по всій території республіки. Я пересувався виборчими дільницями в мінську цілий день. Жодних порушень ми не зафіксували, — відповів Олег Мельниченко.
За словами Лукашенка, після 2020 року білорусь мала дуже серйозний період: у країні готувалися до референдуму щодо зміни Конституції.
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