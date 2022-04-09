Маніпуляція або вимушений захід: сьогодні РФ призупинила поставки газу в Європу

Росія призупинила транзит газу в європейські хаби через необхідність технічного обслуговування діючого газопроводу Північний потік. Терміни обслуговування з 13 по 23 липня.
Про це повідомляє компанія-оператор газопроводу Nord Stream AG.
Так, на газопроводі буде проведено тестування механічних компонентів, а також систем автоматизації для забезпечення ефективності та безпеки експлуатації газопроводу.
"Графік і план робіт з технічного обслуговування газопроводу були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що минулого тижня на ремонт зупинили газопровід Ямал-Європа. При цьому Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності ГТС України.
У Нафтогазі дії Газпрому пояснюють тим, що компанія шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб запустити в експлуатацію газопровід Північний потік-2.
Так, на газопроводі буде проведено тестування механічних компонентів, а також систем автоматизації для забезпечення ефективності та безпеки експлуатації газопроводу.
"Графік і план робіт з технічного обслуговування газопроводу були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що минулого тижня на ремонт зупинили газопровід Ямал-Європа. При цьому Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності ГТС України.
У Нафтогазі дії Газпрому пояснюють тим, що компанія шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб запустити в експлуатацію газопровід Північний потік-2.
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