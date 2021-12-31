Малі: Президент після затримання подав у відставку

Військові в Малі затримали і доставили в свій табір недалеко від столиці Бамако президента Ібрагім Бубакар Кейта і прем'єр-міністра Бубу Сіссе, а вже через кілька годин після цього, чинний глава держави оголосив про відставку.
Про це повідомляє американський канал ВВС.
Крім того, Кейта також розпускає уряд і парламент.
Нагадаємо, 18 серпня, в західноафриканській країні Малі військові підняли заколот проти чинного президента Ібрагіма Бубакара Кейта.
Протести в Малі проходять з червня 2020 року, учасники яких вимагають відставки президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта через його нездатності відновити безпеку в країні і побороти корупцію. За даними ООН і правозахисників, які за час цих протестів загинули не менше 14 осіб.
Відразу після появи інформації про затримання Кейта, на вулиці Бамако вийшли сотні демонстрантів і закликала президента піти у відставку. Його звинувачують в корупції і погіршенні ситуації в країні.
За даними ЗМІ, протестуючі підпалили будівлю Міністерства юстиції. Повідомляється про евакуацію інших урядових будівель. Біля резиденції прем'єр-міністра була чутна стрілянина.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі