Малі: Президент після затримання подав у відставку

12:39 19 серпень Київ, Україна

Військові в Малі затримали і доставили в свій табір недалеко від столиці Бамако президента Ібрагім Бубакар Кейта і прем'єр-міністра Бубу Сіссе, а вже через кілька годин після цього, чинний глава держави оголосив про відставку.

Про це повідомляє американський канал ВВС.

"Я не хочу, щоб проливалася кров, щоб зберегти мою владу", - заявив президент у телезверненні.

Крім того, Кейта також розпускає уряд і парламент.

"Я не маю ненависті ні до кого, моя любов до моєї країни не дозволяє мені цього. Так врятує нас Бог ", - заявив Ібрагім Бубакар Кейта.

Нагадаємо, 18 серпня, в західноафриканській країні Малі військові підняли заколот проти чинного президента Ібрагіма Бубакара Кейта.

Протести в Малі проходять з червня 2020 року, учасники яких вимагають відставки президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта через його нездатності відновити безпеку в країні і побороти корупцію. За даними ООН і правозахисників, які за час цих протестів загинули не менше 14 осіб.

Відразу після появи інформації про затримання Кейта, на вулиці Бамако вийшли сотні демонстрантів і закликала президента піти у відставку. Його звинувачують в корупції і погіршенні ситуації в країні.

За даними ЗМІ, протестуючі підпалили будівлю Міністерства юстиції. Повідомляється про евакуацію інших урядових будівель. Біля резиденції прем'єр-міністра була чутна стрілянина.