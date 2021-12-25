Малі заперечує розміщення російських найманців

14:46 25 грудень Київ, Україна

Уряд Малі «офіційно спростовує безпідставні звинувачення Заходу у розгортанні елементів приватної охоронної компанії Вагнера на території Малі», - йдеться у заяві, опублікованій пізно увечері у п'ятницю.



Уряд Малі «вимагає, щоб докази були надані йому з незалежних джерел» і заявив, що «російські інструктори» перебували в Малі в рамках зміцнення оперативного потенціалу національних сил оборони та безпеки.



Нагадаємо, 23 грудня 15 західних держав висловили невдоволення тим, що російські найманці, які працюють на російське приватне воєнізоване угруповання Вагнера, розпочали дислокацію на території Малі, звинувативши Москву у забезпеченні матеріальної підтримки бойовиків.



Країни, які беруть участь у боротьбі з повстанцями джихадистів у Малі, включаючи Канаду, Німеччину, Францію та Велику Британію, заявили, що вони «рішуче засуджують розміщення найманих військ на території Малі».

"Нам відомо про участь уряду Російської Федерації в наданні матеріальної підтримки розгортанню групи Вагнера в Малі, і ми закликаємо Росію повернутися до відповідальної та конструктивної поведінки в регіоні", - заявили вони.



Це була одна з перших офіційних заяв західних столиць. До цього звучали лише попередження щодо уряду Бамако про незаконність знаходження російських бойовиків на території країни.