Мальдіви: невідомі скоїли замах на експрезидента

На експрезидента Мальдівів, а нині спікера парламенту Мохамеда Нашида скоєно замах, його намагалися підірвати біля власного будинку.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Вибух стався в той момент, коли Нашид виходив зі свого будинку в столиці Мале. Вибухівка була прикріплена до мотоцикла, який був припаркований біля автомобіля політика. Вибух був чутний по всьому місту.
В результаті вибуху Нашид отримав поранення і був доставлений в лікарню, де переніс кілька операцій. У п'ятницю вдень в лікарні заявили, що політик пройшов "успішну завершальну, критичну, яка рятує життя, процедуру". Крім того, поранення отримали і два його охоронці.
Комісар поліції Мохамед Хамід сказав, що арештів не було, але влада намагається встановити чотирьох осіб, які були "помічені через підозрілу поведінку на місці злочину". Правоохоронці назвали подію "актом тероризму".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі