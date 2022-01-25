Мальдіви: невідомі скоїли замах на експрезидента

20:47 07 травень Київ, Україна

На експрезидента Мальдівів, а нині спікера парламенту Мохамеда Нашида скоєно замах, його намагалися підірвати біля власного будинку.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Вибух стався в той момент, коли Нашид виходив зі свого будинку в столиці Мале. Вибухівка була прикріплена до мотоцикла, який був припаркований біля автомобіля політика. Вибух був чутний по всьому місту.

В результаті вибуху Нашид отримав поранення і був доставлений в лікарню, де переніс кілька операцій. У п'ятницю вдень в лікарні заявили, що політик пройшов "успішну завершальну, критичну, яка рятує життя, процедуру". Крім того, поранення отримали і два його охоронці.
"Протягом останніх 16 годин йому зробили рятівну операцію через травми голови, грудей, живота і кінцівок. Він залишається в критичному стані в реанімації", - повідомили в лікарні.
Комісар поліції Мохамед Хамід сказав, що арештів не було, але влада намагається встановити чотирьох осіб, які були "помічені через підозрілу поведінку на місці злочину". Правоохоронці назвали подію "актом тероризму".