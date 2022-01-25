Мальдіви: невідомі скоїли замах на експрезидента

20:47 07 травень Київ, Україна

На експрезидента Мальдівів, а нині спікера парламенту Мохамеда Нашида скоєно замах, його намагалися підірвати біля власного будинку.



Про це повідомляє Al Jazeera.



Вибух стався в той момент, коли Нашид виходив зі свого будинку в столиці Мале. Вибухівка була прикріплена до мотоцикла, який був припаркований біля автомобіля політика. Вибух був чутний по всьому місту.





В результаті вибуху Нашид отримав поранення і був доставлений в лікарню, де переніс кілька операцій. У п'ятницю вдень в лікарні заявили, що політик пройшов "успішну завершальну, критичну, яка рятує життя, процедуру". Крім того, поранення отримали і два його охоронці.