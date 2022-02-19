Малайзія: в метро Куала-Лумпура зіткнулися два потяги

У малайзійському місті Куала-Лумпур зіткнулися два потяги метро, в результаті події постраждали понад 200 осіб, з них 47 серйозно травмовані.
Про це повідомляє Alghadeer TV.
Інцидент стався 24 травня, близько 20:45 за місцевим часом (15:45 за Києвом). Два потяги легкорейкового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.
Начальник районної поліції Мохамад Зайнал Абдулл заявив, що один поїзд перевозив пасажирів, а другий був запущений в тестовому режимі і був порожнім.
Відомо, що 47 осіб серйозно постраждали, а ще 166 отримали незначні травми.
Інцидент стався 24 травня, близько 20:45 за місцевим часом (15:45 за Києвом). Два потяги легкорейкового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.
Начальник районної поліції Мохамад Зайнал Абдулл заявив, що один поїзд перевозив пасажирів, а другий був запущений в тестовому режимі і був порожнім.
Відомо, що 47 осіб серйозно постраждали, а ще 166 отримали незначні травми.
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