Малайзія не готова приймати туристів

Малайзія заявила про те, що потрапити в країну всі бажаючі туристи не зможуть. Розроблено і впроваджується методика відкриття кордонів для певних країн.

Влада Малайзії мають намір впускати туристів за принципом "зелених коридорів" з певними напрямками, але не готові до масового прибуття іноземців. Про це заявила у вівторок в парламенті міністр туризму, мистецтв і культури країни Ненсі Шукрі.

"Ми розглядаємо тільки окремі напрямки, причому мова може йти не про відкриття кордонів для цілої держави", - наводить її слова видання The Star. Наприклад, вказала глава відомства, "Австралія не може бути названа країною, вільною від коронавируса, оскільки спостерігається друга хвиля в Мельбурні". Однак Малайзія, за її словами, "готова обговорити можливість в'їзду туристів з [австралійського міста] Перт".

Крім того, міністр підкреслила, що мова повинна йти про взаємні домовленості. "Якщо ми відкриваємо свої кордони, то певна країна повинна дозволити в'їзд громадянам Малайзії", - вказала Шукрі.

Офіційний представник Міністерства охорони Малайзії в понеділок заявив, що Куала-Лумпур поки не готовий до прийому іноземних туристів. Він пояснив, що спочатку необхідно домогтися припинення передачі вірусу безпосередньо в країні. Тим часом він підтвердив, що відповідні консультації ведуться з колегами з Австралії, Брунею, Нової Зеландії, Республіки Корея, Сінгапуру і Японії.

Основні обмеження, введені в країні через пандемію 18 березня, були скасовані з 10 червня, в тому числі було знято заборону на пересування між містами і штатами, відновлено повітряне сполучення. Одночасно влада почала поступово відкривати кордони для окремих категорій іноземців, серед яких діти та дружини місцевих громадян, які проживають по імміграційній програмі "Малайзія - мій другий дім", дипломати, а також мають постійний дозвіл на роботу топ-менеджери великих компаній.