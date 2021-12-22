Макрон дзвонив Путіну: про що говорили

Головною темою розмови між главами Франції та Росії, стала ситуація в Білорусі, яка загострилася після виборів.
Про це повідомляє в середу, 12 серпня, прес-служба Кремля.
Про це повідомляє в середу, 12 серпня, прес-служба Кремля.
Макрон висловив надію на вирішення спірних питань в Білорусі шляхом діалогу. У Білорусі вже три ночі поспіль проходять акції протесту і зіткнення з співробітниками силових структур.
Також обговорювалися різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. "Зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня мінської Контактною групою" Мерам щодо посилення режиму припинення вогню ", - йдеться в повідомленні Кремля.
Двостороння повістка була порушена в контексті можливого візиту президента Франції до Росії.
Путін і Макрон в розмові торкнулися також ситуацію в Лівані. Макрон закликав Москву приєднатися до механізму надання допомоги потерпілому від вибухів Бейруту.
Французький президент також наголосив на необхідності того, щоб постійні члени РБ ООН працювали разом для нормалізації ситуації в інтересах стабільності Лівану і всього регіону.
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