Макрон дзвонив Путіну: про що говорили

19:41 12 серпень Київ, Україна

Головною темою розмови між главами Франції та Росії, стала ситуація в Білорусі, яка загострилася після виборів.



Про це повідомляє в середу, 12 серпня, прес-служба Кремля.

Макрон висловив надію на вирішення спірних питань в Білорусі шляхом діалогу. У Білорусі вже три ночі поспіль проходять акції протесту і зіткнення з співробітниками силових структур.

"Президент Республіки висловив серйозну стурбованість ситуацією в Білорусі і насильством, з яким зіткнулися громадяни під час виборів. Він наголосив на необхідності знайти в Білорусі шлях до діалогу ", - йдеться в комюніке Єлисейського палацу.

Також обговорювалися різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. "Зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня мінської Контактною групою" Мерам щодо посилення режиму припинення вогню ", - йдеться в повідомленні Кремля.

"Президент Росії знову наголосив на важливості неухильного виконання Україною своїх зобов'язань по політичних аспектів мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу. Обумовлене продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату", - зазначає прес-служба Кремля.

Двостороння повістка була порушена в контексті можливого візиту президента Франції до Росії.



Путін і Макрон в розмові торкнулися також ситуацію в Лівані. Макрон закликав Москву приєднатися до механізму надання допомоги потерпілому від вибухів Бейруту.



Французький президент також наголосив на необхідності того, щоб постійні члени РБ ООН працювали разом для нормалізації ситуації в інтересах стабільності Лівану і всього регіону.