Макрон заявив путіну про неможливість оплати російського газу в рублях

Емманюель Макрон увечері у вівторок вдев'яте з початку російської «спецоперації» в Україні поговорив телефоном з володимиром путіним. Під час розмови французький президент заявив, що Захід не зможе оплачувати російський газ у рублях.
"Франція проти того, щоб платити рублями", - наводить Reuters слова представника Єлисейського палацу.
У повідомленні кремля зазначається лише, що президенти торкнулися «питання, пов'язаного з рішенням про перехід до оплати російськими рублями постачання природного газу з росії».
Кремль також повідомляє, що путін та Макрон обговорили підсумки чергового раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі та гуманітарні питання.
Нагадаємо, минулого тижня путін запропонував перевести розрахунки за газ із Європою на рубль. Російська валюта на цій новині зміцнилася, але цей ефект навряд чи буде довгостроковим.
"Франція проти того, щоб платити рублями", - наводить Reuters слова представника Єлисейського палацу.
У повідомленні кремля зазначається лише, що президенти торкнулися «питання, пов'язаного з рішенням про перехід до оплати російськими рублями постачання природного газу з росії».
Кремль також повідомляє, що путін та Макрон обговорили підсумки чергового раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі та гуманітарні питання.
Нагадаємо, минулого тижня путін запропонував перевести розрахунки за газ із Європою на рубль. Російська валюта на цій новині зміцнилася, але цей ефект навряд чи буде довгостроковим.
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