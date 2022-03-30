Макрон заявив путіну про неможливість оплати російського газу в рублях

11:17 30 березня Київ, Україна

Емманюель Макрон увечері у вівторок вдев'яте з початку російської «спецоперації» в Україні поговорив телефоном з володимиром путіним. Під час розмови французький президент заявив, що Захід не зможе оплачувати російський газ у рублях.

"Франція проти того, щоб платити рублями", - наводить Reuters слова представника Єлисейського палацу.

У повідомленні кремля зазначається лише, що президенти торкнулися «питання, пов'язаного з рішенням про перехід до оплати російськими рублями постачання природного газу з росії».

Кремль також повідомляє, що путін та Макрон обговорили підсумки чергового раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі та гуманітарні питання.

Нагадаємо, минулого тижня путін запропонував перевести розрахунки за газ із Європою на рубль. Російська валюта на цій новині зміцнилася, але цей ефект навряд чи буде довгостроковим.