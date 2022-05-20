Макрон заразився коронавірусом

12:58 17 грудня Київ, Україна

Тест на Covid-19, який здав президент Франції Еммануель Макрон , показав позитивний результат, про це повідомили в Єлисейському палаці в четвер, 17 грудня.

"У президента республіки сьогодні виявлений позитивний діагноз на Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Діагноз поставили на основі тесту RTPCR, проведеного при появі перших симптомів.



Відповідно до чинних у Франції санітарних правил, президент республіки буде ізольований на сім днів. Він продовжить працювати і здійснювати свою діяльність віддалено.