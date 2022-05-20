Макрон заразився коронавірусом

Тест на Covid-19, який здав президент Франції Еммануель Макрон, показав позитивний результат, про це повідомили в Єлисейському палаці в четвер, 17 грудня.
Діагноз поставили на основі тесту RTPCR, проведеного при появі перших симптомів.
Відповідно до чинних у Франції санітарних правил, президент республіки буде ізольований на сім днів. Він продовжить працювати і здійснювати свою діяльність віддалено.
Відповідно до чинних у Франції санітарних правил, президент республіки буде ізольований на сім днів. Він продовжить працювати і здійснювати свою діяльність віддалено.
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