Макрон заразився коронавірусом

12:58 17 грудня Київ, Україна

Тест на Covid-19, який здав президент Франції Еммануель Макрон, показав позитивний результат, про це повідомили в Єлисейському палаці в четвер, 17 грудня.
"У президента республіки сьогодні виявлений позитивний діагноз на Covid-19", - йдеться в повідомленні.
Діагноз поставили на основі тесту RTPCR, проведеного при появі перших симптомів.

Відповідно до чинних у Франції санітарних правил, президент республіки буде ізольований на сім днів. Він продовжить працювати і здійснювати свою діяльність віддалено.