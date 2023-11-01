Макрон зустрівся з Токаєвим у Казахстані: вдячність за рішення не підтримувати Росію

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу, 1 листопада, де провів зустріч із президентом Касимом-Жомартом Токаєвим у рамках першого етапу свого візиту до країн Центральної Азії.
Ця інформація була надана Reuters.
На зустрічі з казахстанським лідером Макрон висловив вдячність Казахстану за рішення не підтримувати росію у війні в Україні. Він також уточнив, що обидві країни підписали декларацію про наміри, пов'язані з партнерством у сфері рідкісноземельних та рідкісних металів.
Макрон висловив повагу до суверенної позиції Казахстану та його прагнення розвивати різноманітні та збалансовані відносини з різними країнами, а також відмову від підпорядкування якоїсь зовнішньої влади.
Президент Токаєв назвав цей візит історичним. Також наголошується, що Казахстан і Узбекистан, куди Макрон попрямує далі, відмовилися визнати анексію росією українських територій і зобов'язалися дотримуватися санкцій, накладених Заходом щодо Росії. Казахстан та Узбекистан вважають як Росію, так і західні країни своїми стратегічними партнерами.
Ця інформація була надана Reuters.
На зустрічі з казахстанським лідером Макрон висловив вдячність Казахстану за рішення не підтримувати росію у війні в Україні. Він також уточнив, що обидві країни підписали декларацію про наміри, пов'язані з партнерством у сфері рідкісноземельних та рідкісних металів.
Макрон висловив повагу до суверенної позиції Казахстану та його прагнення розвивати різноманітні та збалансовані відносини з різними країнами, а також відмову від підпорядкування якоїсь зовнішньої влади.
Президент Токаєв назвав цей візит історичним. Також наголошується, що Казахстан і Узбекистан, куди Макрон попрямує далі, відмовилися визнати анексію росією українських територій і зобов'язалися дотримуватися санкцій, накладених Заходом щодо Росії. Казахстан та Узбекистан вважають як Росію, так і західні країни своїми стратегічними партнерами.
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