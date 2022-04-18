Макрон вимагає прийняти хартію республіканських цінностей

13:17 20 листопада Київ, Україна

Еммануель Макрон під час зустрічі з представниками Ради мусульманського культу, з метою протистояння ісламістському тероризму, закликав прийняти хартію республіканських цінностей.

За словами французького лідера, в документі повинні проголошуватися республіканські цінності, а іслам повинен бути позначений як одна з релігій, а не політичний рух. Крім того, буде заборонено іноземне втручання в діяльність французьких мусульманських громад.



Своєю чергою Рада мусульманського культу повинна створити Національну раду імамів - спеціальний орган, який буде сертифікувати імамів у Франції. У нього буде право відкликати служителів культу в разі їхньої невідповідності хартії. До Ради входять дев'ять мусульманських федерацій Франції. У трьох з них, за даними Єлисейського палацу, відсутнє республіканське бачення.



На зустрічі Макрон також оголосив про новий законопроєкт по боротьбі з ісламізмом для запобігання радикалізації мусульман. Поміж інших документ передбачає обмеження на домашнє навчання для дітей і покарання для тих, хто з релігійних міркувань загрожує іншим людям. Очікується, що Кабінет Міністрів Франції обговорить законопроєкт 9 грудня.



Нагадаємо, восени у Франції сталося кілька нападів, причетними до яких виявилися радикально налаштовані мусульмани. В середині вересня етнічний чеченець з Москви Абдулах Анзор жорстоко вбив учителя Самюеля Паті в передмісті Парижа. Викладач обговорював з учнями свободу слова і показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. Анзор заявив, що "стратив" педагога за образу пророка.



Президент Франції Еммануель Макрон назвав напад "ісламістським терактом" і закликав до захисту світських цінностей Французької Республіки від радикального ісламу. Заяви Макрона викликали обурення і протести серед низки мусульман.