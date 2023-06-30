Макрон скликає екстрене засідання уряду через протести

10:29 30 червня Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон скликає нове екстрене засідання уряду після трьох ночей сутичок між протестувальниками та поліцією в Парижі, Марселі, Ліоні, Тулузі та Ліллі через вбивство поліціянтом підлітка.

Про це повідомляє France 24.

За словами міністра внутрішніх справ, у ніч на четвер у Франції було задіяно близько 40 000 поліціянтів - майже вчетверо більше, ніж у середу. Здійснено вже 667 арештів.

"Минулої ночі наші поліціянти, жандарми та пожежники знову мужньо протистояли рідкісному акту насильства. Відповідно до моїх чітких вказівок, вони скоїли 667 арештів", - написав міністр внутрішніх справ у Твіттер.

Макрон перерве свою поїздку до Брюсселя, де він бере участь у саміті Європейського Союзу, щоб о 13:00 за місцевим часом очолити екстрене засідання уряду - друге за кілька днів у зв'язку з насильством, повідомили на Єлисейських полях.