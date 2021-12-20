Макрон: РФ і Китай використовують вакцини для посилення свого впливу

Політична гра, яку зараз ведуть Росія і Китай щодо ковід-вакцин, ставить всю Європу "на поріг світової війни нового типу".
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.
За словами Макрона, у Європи вже є можливість виробляти власні вакцини: європейські країни знаходяться "в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління".
У свою чергу, наявність різних варіантів дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.
У свою чергу, наявність різних варіантів дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.
Нагадаємо, 22 березня в ЄС заявили, що їм "абсолютно не потрібна" COVID-вакцина Sputnik V - в Росії обурилися.
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