Макрон: РФ і Китай використовують вакцини для посилення свого впливу

08:36 26 березень Київ, Україна

Політична гра, яку зараз ведуть Росія і Китай щодо ковід-вакцин, ставить всю Європу "на поріг світової війни нового типу".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.

"Ми стоїмо перед світовою війною нового типу, перед обличчям атак, а також через прагнення Росії і Китаю вплинути на вакцини. Перед обличчям цього ми повинні бути незалежними", - підкреслив він.

За словами Макрона, у Європи вже є можливість виробляти власні вакцини: європейські країни знаходяться "в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління".



У свою чергу, наявність різних варіантів дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.

"Вірус буде продовжувати існувати, поширюватися, видозмінюватися, а у нас буде відповідь, яку ми зможемо надати. І зараз ми розвиваємо ці можливості реагувати у нас, в Європі", - зазначив глава Франції.

Нагадаємо, 22 березня в ЄС заявили, що їм "абсолютно не потрібна" COVID-вакцина Sputnik V - в Росії обурилися.