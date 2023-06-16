Макрон закликав главу Ірану "негайно припинити" постачання БПЛА до Росії

09:50 11 червня Київ, Україна

Як пише Reuters з посиланням на офіс Макрона, президент Франції зателефонував своєму іранському колегі Ебрахіму Раїсі і попередив Іран про "серйозні наслідки" у сфері безпеки та у гуманітарній сфері через співпрацю Тегерана та Москви.. Зокрема, він закликав Іран "негайно припинити" постачання БПЛА до Росії.

"Під час розмови Еммануель Макрон закликав Іран негайно припинити підтримку, яку він надає Росії у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також глава Франції "висловив стурбованість" з приводу розвитку іранської ядерної програми.

Москва і Тегеран все ще заперечують інформацію про постачання іранських безпілотників до Росії. При цьому відповідну передачу дронів вже неодноразово підтверджували у США.

Зазначимо, в Ірані 18 грудня заявили, що не "питатимуть ні в кого дозволу" на розширення відносин з росією.

Війська Росії застосовують дрони-камікадзе для завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Іран надає росії матеріали, необхідні для побудови заводу з виробництва дронів-камікадзе.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран передав росії сотні тисяч снарядів. Боєприпаси перевозяться кораблями через Каспійське море.

Також відомо, що Іран масово постачає росії безпілотники різних типів, переважно дрони-камікадзе для ударів по інфраструктурі України.