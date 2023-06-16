Макрон закликав главу Ірану "негайно припинити" постачання БПЛА до Росії

Як пише Reuters з посиланням на офіс Макрона, президент Франції зателефонував своєму іранському колегі Ебрахіму Раїсі і попередив Іран про "серйозні наслідки" у сфері безпеки та у гуманітарній сфері через співпрацю Тегерана та Москви.. Зокрема, він закликав Іран "негайно припинити" постачання БПЛА до Росії.
Також глава Франції "висловив стурбованість" з приводу розвитку іранської ядерної програми.
Москва і Тегеран все ще заперечують інформацію про постачання іранських безпілотників до Росії. При цьому відповідну передачу дронів вже неодноразово підтверджували у США.
Зазначимо, в Ірані 18 грудня заявили, що не "питатимуть ні в кого дозволу" на розширення відносин з росією.
Війська Росії застосовують дрони-камікадзе для завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.
Іран надає росії матеріали, необхідні для побудови заводу з виробництва дронів-камікадзе.
Раніше ЗМІ повідомили, що Іран передав росії сотні тисяч снарядів. Боєприпаси перевозяться кораблями через Каспійське море.
Також відомо, що Іран масово постачає росії безпілотники різних типів, переважно дрони-камікадзе для ударів по інфраструктурі України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі