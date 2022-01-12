Макрон застерігає від фейкових новин перед виборами у Франції

09:26 12 січень Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що люди, які розповсюджують фейкові новини в Інтернеті, повинні бути притягнуті до відповідальності, оскільки проблема фейків стала максимально актуальною напередодні президентських виборів у країні в квітні.



У своєму виступі у вівторок у Парижі Макрон попередив про загрозу демократії, спричинену дезінформацією в Інтернеті та фейковими новинами.



Він запропонував, щоб нові закони дозволили притягнути до відповідальності у Франції інтернет-платформи, впливових осіб та людей та журналістів за поширення неправдивої інформації у мережі.



«Те саме має бути і для іноземних ЗМІ, яким дозволено розповсюджувати новини на території Франції», — додав він.



Макрон також зазначив, що західні демократії нині недостатньо сильні, щоб протистояти «атакам пропаганди, які фінансуються іноземними авторитарними режимами».



"Ми також повинні знати, як захистити себе від іноземного втручання", - сказав він.



Нагадаємо, у 2017 році злом та масовий витік документів торкнулися президентської передвиборчої кампанії Макрона лише за два дні до його перемоги.



Використання ботів викликало питання щодо причетності груп, пов'язаних з Росією. Москва заперечувала свою причетність.



Промова Макрона прозвучала після того, як він отримав замовлений ним у жовтні звіт про потенційні наслідки фейкових новин, включаючи торішній бунт 6 січня у Капітолії США.



У звіті, опублікованому у вівторок, міститься низка рекомендацій: від навчання дітей ставити питання про те, що вони бачать у соціальних мережах, до кращого захисту виборів від іноземного втручання та покарання тих, хто порушує громадський порядок, розповсюджуючи фальшиві новини.



Соціолог Джеральд Броннер, голова комітету, відповідального за звіт, сказав, що будь-які кроки мають бути збалансовані з необхідністю збереження свободи вираження поглядів.

"Тому наші рекомендації не призначені для усунення будь-яких проблем, пов'язаних із новинами", - сказав він. «Але (вони призначені) для обмеження поширення контенту, що завдає шкоди демократичному життю, для стримування зловмисної поведінки, покарання за незаконні дії».

Дослідник у галузі соціальних наук Лоран Кордоньє, член комітету, сказав, що «невелика кількість фальшивих новин, які вводять в оману, може мати серйозні наслідки» і може радикалізувати певні групи.



"Це те, що ми бачили, наприклад, на подіях у Капітолії у Сполучених Штатах", - сказав він.