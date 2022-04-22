Макрон озвучив етапи і умови пом'якшення карантину у Франції

07:15 25 листопада Київ, Україна

Франція готова піти на пом'якшення локдауну в країні, уряд затвердив три поступових етапи виходу з карантину. Однак їхнє впровадження буде прямо залежати від добового приросту інфікованих коронавірусом.



Про це у вівторок, 24 листопада, повідомив французький президент Еммануель Макрон, пише The Guardian.



Перший етап ослаблення локдауну передбачає відновлення роботи низки підприємств, зокрема, перукарень та магазинів одягу, які повинні будуть дотримуватися строгих правил дистанції і закриватися о 21:00.



Також з 1 грудня у Франції зможуть відкритися церкви і деякі культурні центри. У приміщенні одночасно зможуть перебувати до 30 осіб.



Крім того, громадянам дозволять перебувати на вулиці до трьох годин в день на відстані до 20 кілометрів від дому. Відзначимо, що досі в країні можна було відійти від власного житла тільки на годину і на відстань до кілометра.



За словами Макрона, якщо добова кількість заражень у Франції впаде хоча б до п'яти тисяч, то вже 15 грудня в країні почнеться другий етап пом'якшення локдауну, а громадянам дозволять здійснювати святкові поїздки. Також запрацюють кінотеатри, театри і музеї, відновлять роботу позакласні заняття в приміщенні.



У той самий час комендантська година з 21:00 до 07:00 продовжить діяти, за винятком 24 і 31 грудня, а всі святкові збори пройдуть з дотриманням соціальної дистанції.



Очікується, що третій етап ослаблення карантину розпочнеться 20 січня, коли відновити роботу зможуть бари, ресторани і клуби.