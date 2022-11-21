Макрон звинуватив росію у поширенні дезінформації у Франції та Африці

12:23 21 листопада Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росія непублічно фінансує деяких французьких лідерів думок, які розповсюджують помилкові наративи і займаються просуванням дезінформації в африканських країнах.

Про це він заявив в інтерв'ю TV5 Monde, пише Reuters.



Як зазначає агентство, на саміті франкомовних країн у Тунісі Макрона попросили відповісти критикам, які стверджують, що Франція використовує історичні економічні та політичні зв'язки у своїх колишніх колоніях для обслуговування власних інтересів.

"Це сприйняття живиться іншими, це політичний проєкт. Я не дурень, багатьом лідерам думок, які іноді виступають у ваших програмах, платять росіяни. Ми їх знаємо. Низка держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але насамперед переслідуючи певні інтереси", - сказав Макрон.

Він також звинуватив росію у хижацькій поведінці в Африці.

“Досить лише подивитися на те, що відбувається в ЦАР чи десь, щоб побачити втілення там російського проєкту, коли Францію відштовхують на узбіччя. Це "хижацький проєкт", - наголосив французький президент.

Макрон додав, що ці дії відбуваються "за сприяння російської військової хунти".



Франція, колишня колоніальна держава здебільшого Західної та Центральної Африки, має давні військові зв'язки по всій франкомовній Африці, і французькі війська були розміщені в Малі протягом десятиліття в рамках контртерористичної операції.



Критики описують операцію Франції як провал і звинувачують її у подальшій дестабілізації регіону. В останні роки вона також боролася за вплив з росією, яка розгорнула приватну військову групу Wagner Group у кількох країнах, зокрема, у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) та Малі, пише Reuters.



Париж змушений був вивести війська до Малі після того, як військові африканської країни прийшли до влади внаслідок державного перевороту 2020 року на тлі розриву відносин. Згодом військове керівництво Малі запросило ПВК "Вагнера" допомогти в боротьбі проти ісламістських бойовиків і розірвало відносини з Францією.



Тоді росія заявила, що "Вагнер" не репрезентує російську державу і не отримує від неї гроші. Але ЄС наклав санкції на групу "Вагнера", звинувативши її у проведенні таємних операцій від імені російського уряду.



Минулого року в доповіді ООН йшлося про те, що російські військові інструктори та місцеві війська в Центральноафриканській Республіці застосовували надмірну силу, невибіркові вбивства, захоплення шкіл та масштабні пограбування цивільних осіб.



Кремль назвав брехнею те, що російські інструктори брали участь у вбивствах чи пограбуваннях у багатій на золото та алмази країні з населенням 4,7 мільйона людей.