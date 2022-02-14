Макрон - не кандидат, але вже агітує за переобрання

Президент Франції Еммануель Макрон поки що офіційно не заявив, що є кандидатом на президентських виборах у квітні.
Критики кажуть, що він несправедливо використовує свою президентську трибуну, яку фінансують платники податків, для кампанії за другий термін.
Наміри Макрона є загадкою. Минулого місяця він сказав, що має «бажання» балотуватися на другий термін, але він хотів дочекатися покращення ситуації з COVID-19, перш ніж приймати рішення. Крайній термін офіційного оголошення кандидатури – 4 березня.
Вкрай правий кандидат у президенти Ерік Земмур звинуватив Макрона у спробі використати аргумент пандемії.
«Чи використовує Еммануель Макрон кризу в галузі охорони здоров'я, щоб розпочати свою кампанію? Відповідь - так», - заявила інша вкрай права кандидатка Марін Ле Пен. Як і США та більшість європейських країн, Франція нещодавно почала послаблювати більшість вірусних обмежень, оскільки поширення вірусу сповільнюється.
Макрон також пояснив, що хоче спочатку зосередитись на українсько-російській кризі. Під час польоту між Москвою та Києвом минулого тижня він сказав журналістам, що "подумає" про висування своєї кандидатури пізніше. "Все приходить свого часу", - сказав він.
Проте його нещодавні поїздки французькими регіонами все більше нагадують передвиборчі заходи.
У Франції діють суворі правила фінансування президентської кампанії. Сума грошей, яку кандидат у президенти може витратити на перший тур, становить 16,8 млн євро (19,1 млн доларів), плюс додаткові 5,6 млн євро (6,4 млн доларів) для тих, хто має право на участь у другому турі. Після виборів французька держава відшкодовує кандидатам, які набрали не менше 5% голосів, половину видатків на їхню передвиборчу кампанію.
У 2012 році колишній президент-консерватор Ніколя Саркозі оголосив про свою заявку на другий термін, яку він програв соціалістові Франсуа Олланду, трохи більш як за два місяці до виборів. Пізніше Національна комісія з фінансування виборів ухвалила, що деякі витрати, які він поніс за кілька місяців до цього для організації мітингу на півдні Франції, мають бути включені до підрахунків кампанії, хоча на той час він ще не офіційно оформив свою кандидатуру.
Минулого року Саркозі засудили до року домашнього арешту за незаконне фінансування передвиборчої кампанії. Він оскаржив це рішення.
Партія Макрона вже запустила так звану «кампанію президентської більшості», яка розповсюджується по всій країні за допомогою плакатів та листівок, які просувають вебсайт під назвою «З тобою». На вебсайті не згадується ім'я Макрона, але йдеться про те, що інтернет-користувачі можуть підписатися на інформаційний бюлетень, щоб стежити за «новинами кампанії».
Конституційна рада нещодавно оголосила, що Макрон першим отримав 500 підписів від виборних посадових осіб, які потрібні відповідно до французького законодавства, щоб дозволити комусь балотуватися на президентських виборах. Правило призначене для обмеження кількості кандидатів.
З 1 січня французькі теле- і радіомовні компанії за законом також зобов'язані забезпечувати «справедливе» висвітлення всіх кандидатів та потенційних кандидатів на основі їхньої ваги у передвиборчій кампанії. Правило поширюється на самого Макрона, але його реалізація складна, тому що всі коментарі, які вважаються частиною політичних дебатів, мають враховуватися, а ті, що приписуються ролі президента, – ні.
Суперники також заявили, що Макрон, який є проєвропейцем, використовує шестимісячне головування Франції в Європейському Союзі як трамплін для переобрання.
Критики кажуть, що він несправедливо використовує свою президентську трибуну, яку фінансують платники податків, для кампанії за другий термін.
Наміри Макрона є загадкою. Минулого місяця він сказав, що має «бажання» балотуватися на другий термін, але він хотів дочекатися покращення ситуації з COVID-19, перш ніж приймати рішення. Крайній термін офіційного оголошення кандидатури – 4 березня.
Вкрай правий кандидат у президенти Ерік Земмур звинуватив Макрона у спробі використати аргумент пандемії.
«Чи використовує Еммануель Макрон кризу в галузі охорони здоров'я, щоб розпочати свою кампанію? Відповідь - так», - заявила інша вкрай права кандидатка Марін Ле Пен. Як і США та більшість європейських країн, Франція нещодавно почала послаблювати більшість вірусних обмежень, оскільки поширення вірусу сповільнюється.
Макрон також пояснив, що хоче спочатку зосередитись на українсько-російській кризі. Під час польоту між Москвою та Києвом минулого тижня він сказав журналістам, що "подумає" про висування своєї кандидатури пізніше. "Все приходить свого часу", - сказав він.
Проте його нещодавні поїздки французькими регіонами все більше нагадують передвиборчі заходи.
У Франції діють суворі правила фінансування президентської кампанії. Сума грошей, яку кандидат у президенти може витратити на перший тур, становить 16,8 млн євро (19,1 млн доларів), плюс додаткові 5,6 млн євро (6,4 млн доларів) для тих, хто має право на участь у другому турі. Після виборів французька держава відшкодовує кандидатам, які набрали не менше 5% голосів, половину видатків на їхню передвиборчу кампанію.
У 2012 році колишній президент-консерватор Ніколя Саркозі оголосив про свою заявку на другий термін, яку він програв соціалістові Франсуа Олланду, трохи більш як за два місяці до виборів. Пізніше Національна комісія з фінансування виборів ухвалила, що деякі витрати, які він поніс за кілька місяців до цього для організації мітингу на півдні Франції, мають бути включені до підрахунків кампанії, хоча на той час він ще не офіційно оформив свою кандидатуру.
Минулого року Саркозі засудили до року домашнього арешту за незаконне фінансування передвиборчої кампанії. Він оскаржив це рішення.
Партія Макрона вже запустила так звану «кампанію президентської більшості», яка розповсюджується по всій країні за допомогою плакатів та листівок, які просувають вебсайт під назвою «З тобою». На вебсайті не згадується ім'я Макрона, але йдеться про те, що інтернет-користувачі можуть підписатися на інформаційний бюлетень, щоб стежити за «новинами кампанії».
Конституційна рада нещодавно оголосила, що Макрон першим отримав 500 підписів від виборних посадових осіб, які потрібні відповідно до французького законодавства, щоб дозволити комусь балотуватися на президентських виборах. Правило призначене для обмеження кількості кандидатів.
З 1 січня французькі теле- і радіомовні компанії за законом також зобов'язані забезпечувати «справедливе» висвітлення всіх кандидатів та потенційних кандидатів на основі їхньої ваги у передвиборчій кампанії. Правило поширюється на самого Макрона, але його реалізація складна, тому що всі коментарі, які вважаються частиною політичних дебатів, мають враховуватися, а ті, що приписуються ролі президента, – ні.
Суперники також заявили, що Макрон, який є проєвропейцем, використовує шестимісячне головування Франції в Європейському Союзі як трамплін для переобрання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі