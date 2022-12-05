Макрон наполягає на продовженні діалогу з путіним

11:37 05 грудня Київ, Україна





Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.



Він зазначив, що росія зробила велику помилку, напавши на Україну. Президент Франції Еммануель Макрон виступає за притягнення президента росії володимира путіна до відповідальності за військові злочини і не бачить військового варіанта завершення війни в Україні, водночас глава Франції наполягає на продовженні діалогу з російським лідером.Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.Він зазначив, що росія зробила велику помилку, напавши на Україну.



"По-перше, не поважати міжнародне право і порушити всі принципи, які вони підписали, вбивче для їхнього авторитету. І друге, тому що, ймовірно, вони припустилися багатьох помилок в оцінці своїх можливостей і можливостей України", – сказав президент Франції.



Він додав, що з вересня росія почала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб занурити українців у холод та розпач. Макрон назвав атаки на цивільну інфраструктуру воєнним злочином.



На питання, чи має путін бути притягнутий до відповідальності за військові злочини, Макрон відповів ствердно.



"Ми маємо зібрати всі докази військових злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліціянтів та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь — так", — сказав він.



У той самий час Макрон наголосив, що виступає за прямий контакт із путіним.



"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт із президентом путіним, тому що вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - зберегти цей прямий канал. Ізоляція - найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.



Президент Франції вважає, що Захід має продовжувати підтримку України.



"Зрозуміло, що росія, і особливо путін, вирішили використати як зброю принаймні енергію та продовольство, створивши дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - втома від війни та втома від санкцій", - сказав він.



Макрон зазначив, що не бачить військового варіанта завершення війни в Україні та виступає за переговори.



"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення – переговори", – сказав він.