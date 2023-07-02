Макрон через протести в країні скасував державний візит до Німеччини

08:13 02 липня Київ, Україна

Ось уже п'ять днів у Франції вирують протести. Неспокійна ситуація в країні змусила президента Еммануеля Макрона скасувати важливий державний візит до Німеччини, запланованого на 2-4 липня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що вчора Макрон зателефонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру і повідомив про відміну візиту.

"З огляду на внутрішню ситуацію президент республіки повідомив, що хотів би мати можливість залишитися у Франції протягом наступних декількох днів. Тому обидва президенти домовилися перенести візит до Німеччини на пізніший термін", - йдеться в повідомленні.

У Франції п'ятий день тривають протести, які почалися через вбивство поліцейськими 17-річного юнака алжирського походження. Той порушив правила дорожнього руху, після чого один із правоохоронців вистрілив у нього. Поліцейські стверджували, що водій намагався збити їх, проте записи відеокамер показують, що це не так.

Тому країною покотилася хвиля протестів. Затримано понад 2500 людей, близько 200 поліцейських отримали травми у сутичках.