Макрон через протести в країні скасував державний візит до Німеччини

Ось уже п'ять днів у Франції вирують протести. Неспокійна ситуація в країні змусила президента Еммануеля Макрона скасувати важливий державний візит до Німеччини, запланованого на 2-4 липня. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що вчора Макрон зателефонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру і повідомив про відміну візиту.
У Франції п'ятий день тривають протести, які почалися через вбивство поліцейськими 17-річного юнака алжирського походження. Той порушив правила дорожнього руху, після чого один із правоохоронців вистрілив у нього. Поліцейські стверджували, що водій намагався збити їх, проте записи відеокамер показують, що це не так.
Тому країною покотилася хвиля протестів. Затримано понад 2500 людей, близько 200 поліцейських отримали травми у сутичках.
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