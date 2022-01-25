Мая Санду прищепилася від коронавірусу

14:50 07 травень Київ, Україна

Глава Молдови отримала перше щеплення від COVID-19 і закликала громадян країни вакцинуватися, для збереження свого здоров'я та здоров'я близьких людей.

Про це глава держави повідомила на своїй сторінці в Facebook 7 травня.

"Сьогодні отримала свою першу дозу вакцини проти COVID-19 британсько-шведського виробника AstraZeneca. Я рада, що у мене є така можливість, тому що саме так я бережу своє здоров'я і тих, з ким спілкуюся - рідних, друзів, колег", - написала в соцмережі Санду.

Вона також подякувала медикам за їхні зусилля в боротьбі з коронавірусом і закликала громадян республіки наслідувати її приклад.