Мая Санду прищепилася від коронавірусу
14:50 07 травень Київ, Україна
Глава Молдови отримала перше щеплення від COVID-19 і закликала громадян країни вакцинуватися, для збереження свого здоров'я та здоров'я близьких людей.
Про це глава держави повідомила на своїй сторінці в Facebook 7 травня.
"Сьогодні отримала свою першу дозу вакцини проти COVID-19 британсько-шведського виробника AstraZeneca. Я рада, що у мене є така можливість, тому що саме так я бережу своє здоров'я і тих, з ким спілкуюся - рідних, друзів, колег", - написала в соцмережі Санду.
Вона також подякувала медикам за їхні зусилля в боротьбі з коронавірусом і закликала громадян республіки наслідувати її приклад.
"Закликаю всіх вас до щеплення. Тепер в Молдові досить доз вакцини. Попросіть свого сімейного лікаря запланувати вакцинацію. Використовуйте цю можливість, щоб захистити своє життя і здоров'я", - підкреслила Мая Санду.
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