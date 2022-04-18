Мая Санду: ми зобов'язані повернути Придністров'я і вивести російські війська з Молдови

20:59 20 листопада Київ, Україна

Новоспечена президентка Молдови Мая Санду впевнена, що у неї та її команди вийде мирним шляхом повернути Придністров'я, вивести російські війська і назавжди закрити тему федералізації Молдови.



"Я виступаю проти федералізації Молдови, я не підтримую варіанти, які пропонували Додон з його партією. Тому що вони хоч і не робили чітких пропозицій, але говорили про федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він повинен включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і будемо говорити про це і надалі", - сказала Санду.



Вона виступає за мирне вирішення питання, пов'язаного з Придністров'ям.



"Я вірю, що одного разу з'явиться геополітична можливість для возз'єднання Молдови, і ми повинні бути готові до появи цього. Але в будь-якому випадку це має бути мирне вирішення. Це повинно бути рішення, яке підходить всій Молдові. Більш того, я впевнена, що це повинен бути план дій, розроблений в Молдові, узгоджений з усіма політичними силами і з суспільством. Я розумію, що це дуже непросте завдання, але простого рішення тут немає. Придністров'я - це регіон, який відколовся, куди представники конституційної влади Молдови не можуть навіть потрапити. І так, Придністров'я підтримується Росією. У тому числі і через постачання газу безкоштовно, і багатьма іншими способами", - зазначила Санду.