Магдалена Андерссон знову стала прем'єром Швеції

Депутати парламенту Швеції знову підтримали кандидатуру лідера соціал-демократів Магдалени Андерссон на посаду прем’єр-міністра.
Про це повідомляє Local.
Андерссон підтримав 101 депутат, 75 утрималися, а проти проголосували 173 депутати. За шведським законодавством потрібно було, щоби проти неї не проголосувала більшість депутатів.
Про це повідомляє Local.
Андерссон підтримав 101 депутат, 75 утрималися, а проти проголосували 173 депутати. За шведським законодавством потрібно було, щоби проти неї не проголосувала більшість депутатів.
Минулого тижня Андерссон уже обирали прем'єром, проте невдовзі після голосування їй довелося подати у відставку. Політики прогнозували, що кандидатуру Андерссон підтримають вдруге. Шведський уряд раніше жодного разу не очолювала жінка.
Ситуацію, що склалася минулого тижня, журналісти називають безпрецедентною парламентською турбулентністю для політично стабільної Швеції.
Андерссон очолить однопартійний уряд соціал-демократів, а не коаліційний уряд зелених-соціал-демократів, який мав владу з 2014 року. Це буде перший повністю соціал-демократичний уряд Швеції за 15 років, а востаннє таке траплялося у 2006 році. Тоді ж Андерссон працювала державним секретарем Міністерства фінансів за тодішнього прем'єр-міністра Йорана Персона.
Нагадаємо, що цього року за результатами виборів в Ісландії жінки спочатку отримали більшість у парламенті, але після перерахунку зайняли лише 30 місць, що дорівнює 47,6%.
Ситуацію, що склалася минулого тижня, журналісти називають безпрецедентною парламентською турбулентністю для політично стабільної Швеції.
Андерссон очолить однопартійний уряд соціал-демократів, а не коаліційний уряд зелених-соціал-демократів, який мав владу з 2014 року. Це буде перший повністю соціал-демократичний уряд Швеції за 15 років, а востаннє таке траплялося у 2006 році. Тоді ж Андерссон працювала державним секретарем Міністерства фінансів за тодішнього прем'єр-міністра Йорана Персона.
Нагадаємо, що цього року за результатами виборів в Ісландії жінки спочатку отримали більшість у парламенті, але після перерахунку зайняли лише 30 місць, що дорівнює 47,6%.
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